Так, доходы выросли на 29% против июля – сентября прошлого года. Чистая прибыль при этом составила 1,2 миллиарда долларов, когда за аналогичный период 2021 года показатель достиг 834 миллионов.
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Результаты Airbnb в третьем квартале 2022 года
В компании отчитались, что количество бронирований в период с июля по сентябрь этого года выросло на 25% – до 100 миллионов. Вместе с тем общая сумма аренды на платформе повысилась на 31%, до 15,6 миллиарда долларов.
В то же время среднесуточная стоимость бронирования выросла на 5% в годовом исчислении – до 156 долларов в сутки. В компании отмечают, что прошлый квартал стал самым прибыльным за время существования сервиса, однако результаты могли быть еще лучше, если бы не глобальные геополитические и макроэкономические проблемы.
В Airbnb отмечают, что добиться рекордных результатов им удалось благодаря отмене ковидных ограничений, ведь люди снова начали больше путешествовать.
Кроме того, платформа зафиксировала рост количества бронирований с длительным пребыванием – 20% всех оформленных аренд жилья на сервисе пришлось на бронирования сроком более 28 дней.
В то же время, как отмечают в Airbnb, растет количество тех, кто сдает жилье в аренду – люди все больше заинтересованы в дополнительном заработке.