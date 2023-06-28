Airbnb пропонує безплатне перебування у будинку з нового фільму: кого це може зацікавити
Джерело:CNBC
Компанія Airbnb оголосила про цікаву можливість для усіх, хто з нетерпінням чекає на новий голлівудський фільм за участі Марго Роббі та Раяна Гослінга. Для тих, хто зацікавиться цією пропозицією будуть особливі умови.
Нова пропозиція від Airbnb
Згідно з пропозицією від американської компанії, люди можуть абсолютно безплатно прожити день у будинку мрії Барбі, яка є головою героїнею однойменного фільму від режисерки Грети Гервіг. Йдеться про Malibu DreamHouse.
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Додають, що це частина маркетингової кампанії, яка присвячена до виходу нового фільму. Цей будинок можна буде спробувати забронювати з 17 липня. В Airbnb попереджають, що там відсутні кухня, телевізор, шампунь та фен.
Водночас компанія наголошує, що йдеться не про конкурс. Тобто люди мають продумати усі інші нюанси своєї подорожі. Зокрема, вони будуть відповідальні за подорож до та з Маямі.