Конфіскації бути: активи експрезидента "Мотор Січі" стягнуть у дохід держави

ВАКС задовольнив позов, поданий Мінʼюстом, щодо застосування санкції у формі стягнення у дохід держави активів експрезидента "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва. А також рішення стосується й колишнього топменеджера компанії – Петра Кононенка.

Що стягнули в дохід держави

Відтак, в дохід держави буде стягнуто корпоративні права на "Мотор банк", "Мотор Гарант", "Вінницький авіаційний завод" та інші підприємства. У тому числі: нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, розміщені на рахунках, зброя та інші активи.

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Адвокати В'ячеслава Богуслаєва подали апеляцію на це рішення суду.

Рішення також стосується гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка. Втім, щодо конфіскації окремих активів "третіх осіб" ВАКС відмовив. Тож, міністерство має намір подавати апеляцію.

Що відомо про справу Богуслаєва

СБУ затримала експрезидента компанії "Мотор Січ" та екснардепа В'ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. Його підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну

В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у сприянні Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили перебування під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.

22 січня Мін'юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід держави активів Богуслаєва та Кононенка. Відомство просило стягнути: понад 30 одиниць нерухомого майна, корпоративні права більше ніж 10 юридичних осіб, їх частки в статутному капіталі ТОВ "Фірма "Жекон", а також грошові кошти на рахунках в АТ "ПУМБ" та АТ "Мотор-Банк". В тому числі майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки й чималу кількість вогнепальної зброї.