Jaguar Land Rover продав свої активи в Росії для російських топменеджерів

Британський автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) продав активи свого російського представництва ТОВ "Ягуар Ленд Ровер". Новими власниками стали місцеві топменеджери.

Jaguar Land Rover продав активи

Угоду закрили ще 31 жовтня цього року, передає 24 Канал з посиланням на DW.

Читайте також Ціни зростатимуть, працівників буде менше: які зараз настрої в українського бізнесу

100% усієї частки викупив "ВСКД Моторс", який зареєструвався в Москві наприкінці 2022 року. Його співвласниками з рівними частками є:

гендиректор Ягуар Ленд Ровер В'ячеслав Кузяков;

директор з розвитку бізнесу Дмитро Овчаров;

директор відділу післяпродажного обслуговування Сергій Скоробогатько;

фінансовий та адміністративний директор Катерина Шаталова.

Нагадаємо! Представництво Ягуар Ленд Ровер, засноване в Москві у 2008 році, зіткнулося зі значними проблемами після початку війни Росії в Україні. На початку 2022 року Jaguar Land Rover припинила всі поставки до Росії, що призвело до різкого зниження доходів. Звіти свідчать, що прибуток компанії впав з 7,5 мільярда рублів до лише 1,5 мільярда рублів у 2023 році.

Наприклад чистий збиток "Ягуар Ленд Ровер" у 2022 році склав 1 мільярд рублів, тоді як у 2023 році — 560 мільйонів рублів.