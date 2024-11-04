Jaguar Land Rover продал активы

Сделку закрыли еще 31 октября этого года, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

Читайте также Цены будут расти, работников будет меньше: какие сейчас настроения у украинского бизнеса

100% всей доли выкупил "ВСКД Моторс", который зарегистрировался в Москве в конце 2022 года. Его совладельцами с равными долями являются:

гендиректор Ягуар Ленд Ровер Вячеслав Кузяков;

директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров;

директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько;

финансовый и административный директор Екатерина Шаталова.

Напомним! Представительство Ягуар Ленд Ровер, основанное в Москве в 2008 году, столкнулось со значительными проблемами после начала войны России в Украине. В начале 2022 года Jaguar Land Rover прекратила все поставки в Россию, что привело к резкому снижению доходов. Отчеты свидетельствуют, что прибыль компании упала с 7,5 миллиарда рублей до лишь 1,5 миллиарда рублей в 2023 году.

Например, чистый убыток "Ягуар Ленд Ровер" в 2022 году составил 1 миллиард рублей, тогда как в 2023 году – 560 миллионов рублей.