Jaguar Land Rover продав активи

Угоду закрили ще 31 жовтня цього року, передає 24 Канал з посиланням на DW.

Читайте також Ціни зростатимуть, працівників буде менше: які зараз настрої в українського бізнесу

100% усієї частки викупив "ВСКД Моторс", який зареєструвався в Москві наприкінці 2022 року. Його співвласниками з рівними частками є:

гендиректор Ягуар Ленд Ровер В'ячеслав Кузяков;

директор з розвитку бізнесу Дмитро Овчаров;

директор відділу післяпродажного обслуговування Сергій Скоробогатько;

фінансовий та адміністративний директор Катерина Шаталова.

Нагадаємо! Представництво Ягуар Ленд Ровер, засноване в Москві у 2008 році, зіткнулося зі значними проблемами після початку війни Росії в Україні. На початку 2022 року Jaguar Land Rover припинила всі поставки до Росії, що призвело до різкого зниження доходів. Звіти свідчать, що прибуток компанії впав з 7,5 мільярда рублів до лише 1,5 мільярда рублів у 2023 році.

Наприклад чистий збиток "Ягуар Ленд Ровер" у 2022 році склав 1 мільярд рублів, тоді як у 2023 році — 560 мільйонів рублів.