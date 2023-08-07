Під контроль АРМА перейшли активи олігарха з орбіти Путіна: йдеться про десятки мільйонів

В Україні активно працюють над виявленням російських активів та майна. Це системна робота. Зокрема, у центрі уваги опинився бізнес та активи олігарха з орбіти Путіна.

Йдеться про російського бізнесмена та очільника футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера та групу компаній VS Energy. Ці активи оцінюють у понад 24 мільйони гривень, які виявили на рахунку громадянина України.

Варте уваги Форма сплати податку змінилася: що буде, якщо ФОПи заплатили по-старому

АРМА отримала активи росі йського олігарха

Суд арештував ці активи та передав в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА). Державне бюро розслідувань виявило вище згадані фінансові ресурси у рамках розслідування щодо діяльності злочинної організації за участі російських громадян та правоохоронців і заволодіння зловмисниками об’єктами критичної енергетичної інфраструктури для України.

До роботи також була залучена Державна служба фінансового моніторингу України.

У ДБР додали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активи компаній та осіб, які пов’язані з російським підприємцем з оточення Путіна Євгеном Гінером та групою компаній VS Energy передали іншій особі. Проти Гінера РНБО запровадила санкційні обмеження.

Головна мета – приховати російський слід та уникнення їхнього арешту. Зокрема, регулятору вдалося з'ясувати, що громадянин України, якому передали ці активи, здійснив банківські операції на суму в понад 96 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що раніше під контроль АРМА перейшла мережа АЗС Glusco, якою до цього управляла компанія "Нафтогаз". Додають, що одна з ключових причин такого рішення – надання "Нафтогазом" протягом року неправдивої інформації про доходи від автозаправок та нафтобаз.