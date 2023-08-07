Речь идет о российском бизнесмене и руководителе футбольного клуба ЦСКА Евгении Гинере и группе компаний VS Energy. Эти активы оценивают в более 24 миллионов гривен, обнаруживших на счету гражданина Украины

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АРМА получила активы россий ского олигарха

Суд арестовал эти активы и передал в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА). Государственное бюро расследований выявило выше упомянутые финансовые ресурсы в рамках расследования деятельности преступной организации с участием российских граждан и правоохранителей и завладения злоумышленниками объектами критической энергетической инфраструктуры для Украины.

Любопытно! К работе также привлечена Государственная служба финансового мониторинга Украины.

В ДБР добавили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину активы компаний и лиц, связанных с российским предпринимателем из окружения Путина Евгением Гинером и группой компаний VS Energy передали другому лицу. Против Гинера СНБО ввел санкционные ограничения.

Главная цель – скрыть русский след и избегание их ареста. В частности, регулятору удалось выяснить, что гражданин Украины, которому передали эти активы, совершил банковские операции на сумму более 96 миллионов гривен.

Также напомним, что раньше под контроль АРМА перешла сеть АЗС Glusco, которой до этого управляла компания "Нефтегаз". Добавляют, что одна из ключевых причин такого решения – предоставление "Нефтегазом" в течение года ложной информации о доходах от автозаправок и нефтебаз.