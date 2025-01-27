Акції Apple рекордно обвалились за останні 17 років
- Акції Apple впали на 11% з початку року, що стало найгіршим стартом з 2008 року, тоді як індекс S&P 500 зріс на 3,7%.
- Експерти вважають, що квартальні результати компанії, які будуть представлені 30 січня, можуть вплинути на подальший розвиток ситуації з акціями.
З початку року акції Apple впали на 11%, що стало найгіршим стартом року для компанії з часів фінансової кризи 2008 року. На цьому фоні індекс S&P 500 зріс на 3,7%, досягнувши нового рекорду, а Apple стала аутсайдером серед великих технологічних компаній.
Акції Apple впали
Наразі акції Apple на межі критичного технічного рівня – 200-денної ковзної середньої. Це важливий індикатор, який трейдери використовують для аналізу довгострокового тренду. Пробиття цього рівня вниз може сигналізувати про подальше падіння вартості акцій, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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"Як тільки акції опускаються нижче цього рівня, інвестори починають втрачати довіру до їхнього зростання", – зазначає аналітик Тодд Сон.
Нещодавно Apple, яка довгий час утримувала статус найдорожчої компанії у світі, поступилася цим місцем Nvidia через зниження своєї капіталізації. Незважаючи на те, що падіння акцій однієї компанії зазвичай не впливає на весь ринок, розмір і вплив Apple в індексі S&P 500 роблять її важливим індикатором для ринку.
Поки загальний ринок демонструє стабільність, незважаючи на проблеми Apple. Але якщо й інші великі технологічні гравці почнуть втрачати позиції, це може стати сигналом до ширшого падіння,
– попереджає Кеті Стоктон, засновниця Fairlead Strategies.
Як це вплине на ринок
Експерти зазначають, що в разі подальшого падіння акцій Apple наступною ключовою точкою може стати 208 доларів. Вирішальним моментом будуть квартальні результати, які компанія представить 30 січня. Очікується, що прибуток становитиме 2,35 доларів на акцію, а дохід – 124,2 мільярда доларів.
Якщо Apple перевершить ці прогнози, акції можуть швидко відновити позиції. Багато інвесторів уже розглядають поточний рівень як можливість придбати акції за вигідною ціною. І у разі сильних фінансових результатів Apple знову здатна повернутися до зростання і відновити довіру інвесторів.