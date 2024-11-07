Акції криптовалютних компаній підскочили на 10% після перемоги Трампа

7 листопада 2024, 13:34
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Автор: Катерина Добровольська

Капіталізація компаній, повʼязаних з цифровими активами, зросла на понад 10% після того, як біткойн досяг нового рекорду у понад 75 000 доларів. Основним драйвером стало переобрання Дональда Трампа.

Як зросли акції на тлі перемоги Трампа

Зокрема, 6 листопада акції MicroStrategy зросли на 13,1%, а Coinbase — на 19,1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forklog.

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Водночас зміцнюють свої позиції й майнінгові компанії:

  • Marathon Digital Holdings — 11%;
  • Riot Platforms — 11,7%;
  • IREN — 13,6%.

Також раніше повідомлялось про бенефіціарів перемоги Трампа серед трейдерів Polymarket. А цінні папери Tesla Ілона Маска також перевершують ринок зі зростанням на 14,4%.

Який актуальний курс біткойна

Курс біткойна досяг 75 тисяч доларів на фоні перемоги Трампа, таким чином встановивши новий історичний рекорд. Загалом капіталізація першої криптовалюти зросла до 1,47 трильйона доларів, що дозволило їй піднятися на дев'яту позицію серед найдорожчих компаній та активів, випередивши Meta, власника соцмережі Facebook.