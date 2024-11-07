Акції криптовалютних компаній підскочили на 10% після перемоги Трампа
7 листопада 2024, 13:34Читать новость на русском
Капіталізація компаній, повʼязаних з цифровими активами, зросла на понад 10% після того, як біткойн досяг нового рекорду у понад 75 000 доларів. Основним драйвером стало переобрання Дональда Трампа.
Як зросли акції на тлі перемоги Трампа
Зокрема, 6 листопада акції MicroStrategy зросли на 13,1%, а Coinbase — на 19,1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forklog.
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Водночас зміцнюють свої позиції й майнінгові компанії:
- Marathon Digital Holdings — 11%;
- Riot Platforms — 11,7%;
- IREN — 13,6%.
Також раніше повідомлялось про бенефіціарів перемоги Трампа серед трейдерів Polymarket. А цінні папери Tesla Ілона Маска також перевершують ринок зі зростанням на 14,4%.