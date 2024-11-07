Як зросли акції на тлі перемоги Трампа

Зокрема, 6 листопада акції MicroStrategy зросли на 13,1%, а Coinbase — на 19,1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forklog.

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Водночас зміцнюють свої позиції й майнінгові компанії:

Marathon Digital Holdings — 11%;

Riot Platforms — 11,7%;

IREN — 13,6%.

Також раніше повідомлялось про бенефіціарів перемоги Трампа серед трейдерів Polymarket. А цінні папери Tesla Ілона Маска також перевершують ринок зі зростанням на 14,4%.