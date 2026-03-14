Українців можуть обманювати: які "пастки" вигадали у магазинах

Чимало людей полюбляють різні акції та знижки у магазинах. Однак не все так просто, і деяки з цих можуть виявитися оманливими. Таким чином великі торгівельні мережі нарощують свій прибуток.

Як українців можуть обманути у магазинах?

Про те, як же працюють подібні схеми, розповідає Телеграф.

Зокрема маркетологи наразі виділяють три типи знижок:

Стимулювання попиту. Тобто знижки передбачені на бренди та різни торгові марки, щоб клієнти поступово звикли до того чи іншого продукту. "Останній шанс". Це акції на товари, чий термін придатності завершується буквально через 1 – 2 дні. Тому фахівці радять перевіряти термін придатності саме ззаду пакування. Очищення складу. Тобто йдеться про зменшення вартості на якийсь неліквідний товар або старі партії продуктів – перед оновленням.

Взагалі одна з найпоширеніших ситуацій – це коли на ціннику написана одна вартість товару, а на касі виявляється, що вона зовсім інша. Тобто людині слід заплатити повну вартість за продукт.

Адміністратори та касири часто пояснюють, що акція просто вже завершилась. Але через різні обставини працівники "не встигли прибрати цінники"

Однак українським законодавством не передбачені подібні випадки. Закон "Про захист прав споживачів" стверджує: клієнт має право купити товар за тією ціною, яка вказана на ціннику.

Цінник є публічною офертою (пропозицією укласти договір). Якщо в базі ціна інша – це проблеми магазину,

– пише Телеграф.

Тому українцям радять вимагати:

або продати товар за ціною, що була з самого початку на товарі; або повернути різницю.

Також слід враховувати факт прихованого подорожчання. Що це таке? Йдеться про випадки, коли пляшка олії "зменшується". І вона вже не літр, а 850 мілілітрів. Хоча ціна залишається, якою була й раніше.

Тобто покупці віддають ту саму суму, але отримують продукту менше – десь на 10 – 15%.

Важливо! Завжди слід звертати увагу на вагу нетто, а ще краще – рахувати ціну за 1 кілограм або 1 літр.

