Кабмін прибрав обмеження для виробників алкоголю й сигарет: що змінилося

Кабінет Міністрів змінив порядок подання заявок-розрахунків на придбання марок акцизного податку. Нові правила стосуються бізнесу, який виробляє та продає алкогольні напої, тютюнові вироби й рідини для електронних сигарет.

Як спростили правила

Поправки внесли до правил виготовлення, зберігання, продажу акцизних марок та маркування підакцизної продукції, пише "Інтерфакс-Україна".

Головна зміна стосується строків подання попередніх заявок-розрахунків. Раніше бізнес мав подавати такі заявки до 8 та 18 числа відповідного місяця, а тепер ці обмеження скасували. Відтак компанії можуть:

подати заявку-розрахунок протягом усього місяця;

скоригувати вже подану заявку в цей самий період;

зробити це в місяці, коли замовляється виготовлення необхідної кількості акцизних марок.

Зміни мають зробити процедуру замовлення акцизних марок більш гнучкою. Компанії отримали можливість подавати та коригувати заявки тоді, коли виникає відповідна потреба протягом місяця.

Які проблеми раніше обговорював бізнес

Водночас виробники та імпортери підакцизної продукції раніше порушували перед державними органами й інші питання. Зокрема, бізнес скаржився на проблему компенсації сплаченого акцизного податку за імпортовані в Україну підакцизні товари, які були знищені ще до їх продажу.

Це питання обговорювали під час зустрічі бізнесу з ДПС у вересні, а також на засіданні фінансового комітету Верховної Ради у серпні.

Нагадаємо, що український уряд запроваджує електронну систему еАкциз для цифровізації акцизних марок на алкоголь та сигарети, що передбачає використання унікальних DataMatrix-кодів.

Система дасть можливість споживачам перевіряти легальність товарів через застосунок Дія та сприятиме боротьбі з тіньовим ринком, зменшенню бюрократії та захисту брендів від підробок.



