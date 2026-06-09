Пентагон вніс до "чорного списку" Alibaba, Baidu, BYD та Unitree: у чому звинувачують компанії

Міністерство оборони США оприлюднило оновлений список компаній, які, на думку Вашингтона, сприяють діяльності китайської армії. До нього потрапили провідні гравці у сфері штучного інтелекту Alibaba та Baidu, виробник електромобілів BYD та робототехнічна компанія Unitreе.

Яке рішення ухвалив Пентагон

Цим рішенням Пентагон фактично визначив чотирьох технологічних гігантів Китаю потенційною загрозою для національної безпеки США, пише Bloomberg.

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Йдеться про так званий список 1260H, який назвали так на честь відповідного розділу Закону США про оборонний бюджет 2021 року. Це один із механізмів, за допомогою яких Вашингтон обмежує діяльність китайських технологічних компаній.

І хоча сам список поки не передбачає негайних санкцій, потрапляння до нього підвищує ймовірність того, що американським компаніям стане складніше співпрацювати з цими китайськими корпораціями.

Пентагон дедалі частіше використовує його, щоб обмежувати доступ компаній до військових контрактів США та державного фінансування досліджень,

– пояснює видання.

Для американських інвесторів це має стати попередженням, що варто чекати жорсткіших заходів проти Alibaba, Baidu, BYD та Unitree у майбутньому.

Аналітики тим часом вважають, що додавання провідних компаній до "чорного списку" може ще більше загострити відносини між Вашингтоном і Пекіном.

Як реагують у компаніях

Самі корпорації незадоволені таким кроком Пентагону. У Baidu відреагували на рішення різкою заявою, наголосивши, що для нього немає жодних переконливих підстав.

Твердження про те, що Baidu є військовою компанією, абсолютно безпідставне. Ми не вагатимемося використати всі доступні нам можливості, щоб домогтися виключення компанії зі списку,

– заявили в Baidu.

Alibaba також заперечила будь-які зв'язки з військовим сектором Китаю.

Ми не є китайською військовою компанією і не беремо участі в будь-якій стратегії військово-цивільної інтеграції. Ми використаємо всі доступні юридичні механізми проти спроб спотворити інформацію про нашу компанію,

– повідомили в Alibaba.

BYD і Unitree поки своїх коментарів журналістам не надали.

Як зазначає Bloomberg, оновлену версію списку 1260H вже публікували у лютому, однак згодом її без пояснень прибрали з Федерального реєстру.

Посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало дії США, звинувативши американську владу у надмірному використанні аргументів національної безпеки для тиску на китайські компанії. Водночас Пекін поки не оголошував про можливі заходи у відповідь.

Зауважте! Наразі список 1260H вже налічує 188 компаній. До нього вже потрапили більшість китайських компаній у сфері ШІ. Також цього року Пентагон додав акумуляторні компанії CALB Group та EVE Energy. Також у списку такі компанії, як Huawei, CATL, DJI, BOE Technology, YMTC та CXMT тощо.