AliExpress загрожує мільйонний штраф від Єврокомісії

Платформу AliExpress можуть оштрафувати за порушення європейського Акту про цифрові послуги (DSA). Відповідне рішення може ухвалити Європейська комісія, адже попередні висновки розслідування виявили серйозні недоліки у роботі маркетплейсу, зокрема в контексті боротьби з незаконними товарами, як от ліки, харчові добавки та контент для дорослих.

AliExpress не виконує зобов'язань

У висновках Єврокомісії ідеться, що AliExpress не виконує належним чином свої зобов'язання щодо оцінки та зменшення ризиків поширення заборонених товарів, інформує 24 Канал.

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Також зазначають, що платформа недооцінює ризики через обмежені ресурси модерації та неналежно застосовує штрафні санкції щодо порушників.

"Системи проактивної модерації контенту показують системні збої, що робить їх менш ефективними та дозволяє зловмисним торговцям маніпулювати ними", – зазначається у висновках комісії.

Важливо. Попередньо AliExpress зобов'язалась врегулювати частину претензій. Компанія пообіцяла покращити системи моніторингу незаконних товарів і підвищити прозорість реклами та рекомендацій.

Водночас у Єврокомісії наголосили, що ці зобов'язання компанії є юридично обов'язковим, а їх порушення автоматично передбачатиме порушення DSA і може призвести до додаткових штрафів.

Компанія ще може оскаржити рішення

AliExpress може оскаржити попередні висновки комісії. Та, у разі підтвердження порушень, компанія таки буде змушена сплатити штраф. Окрім того, AliExpress зобов'яжуть подати план дій для усунення проблем.

Розмір штрафу може сягати до 6% від річного глобального обороту компанії. Водночас конкретну суму для AliExpress у Єврокомісії поки не озвучили.