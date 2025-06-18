AliExpress не выполняет обязательств

У выводах Еврокомиссии говорится, что AliExpress не выполняет должным образом свои обязательства по оценке и уменьшению рисков распространения запрещенных товаров, информирует 24 Канал.

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Также отмечают, что платформа недооценивает риски из-за ограниченных ресурсов модерации и неподобающе применяет штрафные санкции в отношении нарушителей.

"Системы проактивной модерации контента показывают системные сбои, что делает их менее эффективными и позволяет злонамеренным торговцам манипулировать ими", – отмечается в выводах комиссии.

Важно. Предварительно AliExpress обязалась урегулировать часть претензий. Компания пообещала улучшить системы мониторинга незаконных товаров и повысить прозрачность рекламы и рекомендаций.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что эти обязательства компании являются юридически обязательным, а их нарушение автоматически будет предусматривать нарушение DSA и может привести к дополнительным штрафам.

Компания еще может обжаловать решение

AliExpress может обжаловать предварительные выводы комиссии. И, в случае подтверждения нарушений, компания таки будет вынуждена уплатить штраф. Кроме того, AliExpress обяжут подать план действий для устранения проблем.

Размер штрафа может достигать до 6% от годового глобального оборота компании. В то же время конкретную сумму для AliExpress в Еврокомиссии пока не озвучили.