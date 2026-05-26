Обіцяють дуже низькі ціни: в Україну зайде новий маркетплейс та конкурент Temu
Найбільший польський маркетплейс Allegro планує вийти на ринок України. Для Європи він може стати конкурентом Temu, проте більш безпечним в оплаті.
Як польський гігант працюватиме в Україні?
Проєкт виходу Allegro на український ринок розділено на кілька етапів. Тому йдеться не про швидку експансію, а про поетапне масштабування бізнесу, пише UCSC.
Першим кроком стане можливість для українських покупців замовляти товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. Запуск цього етапу очікується вже у червні. Після цього платформа:
- відкриє доступ для ширшого кола польських продавців;
- дозволить їм працювати з українськими клієнтами;
- поступово масштабуватиме присутність в Україні.
Загалом Allegro розглядає запуск окремого напрямку Allegro.ua, який потенційно відкриють і для українських продавців. За неофіційними даними порталу, це може відбутися вже у 2027 році.
Зазначається, що логістичним партнером проєкту може стане Nova Post.
Allegro – новий конкурент української Rozetka
Польське видання зазначає, що вихід Allegro в Україну може стати серйозним викликом для місцевих гравців.
Експерт з питань ринку роздрібної торгівлі в Україні Ігор Гугля в коментарі для порталу wiadomoscihandlowe.pl зазначив, що потенційний успіх Allegro на українському ринку значною мірою залежатиме від унікальності асортименту продукції та ефективності логістики.
Однією з унікальних особливостей українського ринку торговельних платформ є те, що його ключові гравці, окрім присутності в Інтернеті, також створили досить міцну та розгалужену мережу стаціонарних магазинів. До них належать epicentrk.ua з мережею торгових центрів "Епіцентр", Rozetka, Allo та Maudau (у складі Fozzy Group). Це величезна перевага для цих компаній
– вони працюють як стаціонарні магазини, так і пункти самовивозу, – каже експерт.
Чим відрізняється від Temu?
Головна різниця – у регулюванні та прозорості, пише Sonline.
До Temu вже виникали претензії з боку європейських регуляторів:
- оманливі знижки
- агресивні методи продажу
- проблеми з поверненням коштів
- ризики нелегальних товарів
Натомість Allegro працює в межах європейського правового поля, що знижує рівень невизначеності для покупців.
Чому ціни такі низькі? Низька вартість товарів пояснюється одразу кількома факторами: конкуренцією між продавцями, великою кількістю пропозицій одного й того ж товару, поставками з різних країн.
Це створює ефект демпінгу – покупець бачить максимально низьку ціну, але не завжди розуміє, що стоїть за нею.
Який ще польський магазин буде в Україні?
Мережа дискаунтерів Pepco анонсувала тестовий запуск магазинів в Україні, зосередившись на безпеці працівників через воєнні ризики.
Pepco планує розширення в Україні, що може посилити конкуренцію серед дискаунтерів і створити нові робочі місця.