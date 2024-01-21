Amazon інвестує в Японію понад 13 мільярдів доларів: яка сфера компанії потребує таких грошей

Компанія Amazon готова вкласти великі гроші у свої японські потужності. Гігант готовий не шкодувати інвестицій для збереження своїх передових позицій.

Нові інвестиції від Amazon

Платформа для хмарних обчислень Amazon Web Services – один з найпотужніших підрозділів компанії Amazon. Американський офіс хоче залишитися лідером цього ринку, тому заявив про нові інвестиції у сферу.

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Гігант вирішив інвестувати 13,5 мільярда доларів у зміцнення своєї хмарної інфраструктури. Зокрема, йдеться про розширення потужностей центрів обробки даних компанії, які розташовані у Токіо та Осаці.

Нові вливання у японські підрозділи будуть робитися поступово та розраховані до 2027 року. Своєю чергою японські компанії готові активніше використовувати генеративний штучний інтелект, адже розширення хмарних обчислень автоматично означає більші можливості для технології.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Amazon також намагається не пасти задніх на ринку штучного інтелекту та випустив Amazon Q. Це сервіс для корпоративних клієнтів, він може узагальнювати тексти та пропонувати бізнес-консультації на основі внутрішніх даних компанії.