Новые инвестиции от Amazon
Платформа для облачных вычислений Amazon Web Services – одно из самых мощных подразделений компании Amazon. Американский офис хочет остаться лидером этого рынка, потому заявил о новых инвестициях в сферу.
Интересно План решит все: какие особенности бюджета для стартапов
Гигант решил инвестировать 13,5 миллиарда долларов в укрепление своей облачной инфраструктуры. В частности, речь идет о расширении мощностей центров обработки данных компании, расположенных в Токио и Осаке.
Новые вливания в японские подразделения будут производиться постепенно и рассчитаны до 2027 года. В свою очередь, японские компании готовы активнее использовать генеративный искусственный интеллект, ведь расширение облачных вычислений автоматически означает большие возможности для технологии.
Amazon также пытается не отстать на рынке искусственного интеллекта и выпустил Amazon Q. Это сервис для корпоративных клиентов, он может обобщать тексты и предлагать бизнес-консультации на основе внутренних данных компании.