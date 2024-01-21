Новые инвестиции от Amazon

Платформа для облачных вычислений Amazon Web Services – одно из самых мощных подразделений компании Amazon. Американский офис хочет остаться лидером этого рынка, потому заявил о новых инвестициях в сферу.

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Гигант решил инвестировать 13,5 миллиарда долларов в укрепление своей облачной инфраструктуры. В частности, речь идет о расширении мощностей центров обработки данных компании, расположенных в Токио и Осаке.

Новые вливания в японские подразделения будут производиться постепенно и рассчитаны до 2027 года. В свою очередь, японские компании готовы активнее использовать генеративный искусственный интеллект, ведь расширение облачных вычислений автоматически означает большие возможности для технологии.

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Amazon также пытается не отстать на рынке искусственного интеллекта и выпустил Amazon Q. Это сервис для корпоративных клиентов, он может обобщать тексты и предлагать бизнес-консультации на основе внутренних данных компании.