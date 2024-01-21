Нові інвестиції від Amazon
Платформа для хмарних обчислень Amazon Web Services – один з найпотужніших підрозділів компанії Amazon. Американський офіс хоче залишитися лідером цього ринку, тому заявив про нові інвестиції у сферу.
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Гігант вирішив інвестувати 13,5 мільярда доларів у зміцнення своєї хмарної інфраструктури. Зокрема, йдеться про розширення потужностей центрів обробки даних компанії, які розташовані у Токіо та Осаці.
Нові вливання у японські підрозділи будуть робитися поступово та розраховані до 2027 року. Своєю чергою японські компанії готові активніше використовувати генеративний штучний інтелект, адже розширення хмарних обчислень автоматично означає більші можливості для технології.
Amazon також намагається не пасти задніх на ринку штучного інтелекту та випустив Amazon Q. Це сервіс для корпоративних клієнтів, він може узагальнювати тексти та пропонувати бізнес-консультації на основі внутрішніх даних компанії.