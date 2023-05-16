Twitter придбав стартап, який потрібен для перетворення його у "суперзастосунок"

Компанія Twitter придбала стартап Laskie, який спеціалізується на пошуку працівників. Це перша подібна угода після початку ери нового власника соціальної мережі та мільярдера Ілона Маска.

Чому це важливо

Придбання стартапу Laskie – це перший крок до реалізації амбітного та масштабного плану Ілона Маска. Мільярдер прагне перетворити Twitter на "суперзастосунок", який включатиме низку різних функцій. Зокрема, йдеться про платежі.

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Наразі не відомо, скільки саме компанія Twitter заплатила за стартап. Водночас особи, які знайомі з ситуацією, повідомляють, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Крім того, додають, що за умовами угоди, оплату провели готівкою та акціями.

Laskie заснували у 2021 році. Головний офіс компанії був розташований у Сан-Франциско, США. Наразі на офіційному сайті стартапу вказано, що цей сервіс більше не доступний.

Це не перші важливі зміні у корпоративному світі Ілона Маска. Недавно американський бізнесмен заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Пізніше стало відомо, що новою очільницею соціальною мережі стане Лінда Яккаріно, яка раніше обіймала посаду очільниці з реклами NBCUniversal.