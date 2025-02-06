Київстар купує Uklon – АМКУ схвалив угоду

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив придбання компанією Київстар контрольного пакету акцій компанії Uklon.

Київстар купує Uklon

Рішення ухвалено на засіданні АМКУ 6 лютого, повідомив голова відомства Павло Кириленко, інформує 24 Канал.

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Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Київстар на придбання Uklon, включаючи компанію UKLON LTD та дочірні товариства "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна",

– ідеться у повідомленні.

За словами Кириленка, АМКУ дійшов висновку, що угода не спричинить змін на ринках онлайн-реклами, перевезень легковим автотранспортом і доставки товарів, тому не матиме суттєвого впливу на конкурентне середовище.

Київстар наразі готується до завершення процесу придбання.

Довідково. Uklon має чотирьох співзасновників: Віталія Дятленка, Сергія Смусю, Вікторію Дубровську та Дмитра Дубровського.

Що цьому передувало

Київстар подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го. Згідно з оцінкою Forbes Ukraine, поточна ціна компанії може становити 40 – 80 мільйонів доларів.

А, за даними Scroll.media, угоду розраховуватимуть у діапазоні від 72 мільйонів до 75 мільйонів доларів.

Передбачають, що вся команда Uklon (не лише топменеджмент, а взагалі всі напрямки) залишається працювати,. Це важлива умова угоди для засновників бізнесу.