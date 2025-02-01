Apple встановила рекорд: компанія заробила майже 100 мільярдів доларів на підписках

За підсумками 2024 року, Apple отримала майже 100 мільярдів доларів від підписок, а в четвертому кварталі прибуток у цьому сегменті досяг 26,3 мільярдів доларів,. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Сервіси Apple прибуткові

Під час фінансового звіту Apple генеральний директор Тім Кук заявив, що доходи компанії від сервісних підписок сягнули рекордного рівня, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Які сервіси принесли найбільше доходів

App Store (транзакції та покупки у додатках)

Підписки на iCloud, Apple Music, Apple TV+ та Arcade

Функцію Tap to Pay, яка дозволяє iPhone приймати платежі

Apple Fitness+, який демонструє стрімке зростання популярності

Понад 1 мільярд активних підписок

Apple повідомляє, що загальна кількість активних підписок, включно зі сторонніми додатками в App Store, перевищила 1 мільярд.

При цьому Apple продовжує відстоювати свою позицію у судових процесах щодо комісій у App Store. Верховний суд США відмовився переглядати справу Epic Games проти Apple, що підтвердило: компанія не є монополістом.

Важливо. Однак Apple зобов'язали дозволити розробникам додатків перенаправляти користувачів на зовнішні ресурси для здійснення платежів.

Фінансовий директор Apple Кеван Парех зазначив, що незалежно від регуляторних змін, залученість клієнтів до сервісів Apple зростає у всіх регіонах світу.