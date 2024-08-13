Арбітражний трибунал у Парижі розгляне позов щодо активів у Криму, захоплених Росією

Арбітражний суд у Парижі розгляне позов "Укренерго" проти Росії щодо захоплених активів у Криму. Трибунал, призначений Постійною палатою третейського суду, визнав свою юрисдикцію у цій справі.

Що відомо про суд

Це означає, що буде подальший розгляд та ухвалення рішення. "Укренерго" вимагає компенсації за незаконно експропрійовані енергетичні активи та інвестиції.

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Йдеться, зокрема, про 17 підстанцій та понад 1300 кілометрів ліній електропередачі, на загальну суму 527 мільйонів євро.

"Укренерго" повідомило, що Росія намагалася оскаржити повноваження арбітражного суду в Парижі розглядати позов щодо захоплених активів у Криму, але ці аргументи були відхилені.

Це рішення відкрило шлях для розгляду справи по суті. Відзначається, що Росія активно бере участь у процесі, на відміну від інших подібних справ.

Представники генеральної прокуратури Росії присутні на засіданнях. Арбітрам знадобилося 11 місяців для ухвалення рішення щодо юрисдикції.

"Укренерго" заявило, що готується до наступних етапів судового розгляду. Цей процес буде тривалим і складним, однак компанія впевнена, що Росія буде змушена повністю компенсувати всі завдані збитки українській енергосистемі.