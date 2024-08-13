Что известно о суде
Это означает, что будет дальнейшее рассмотрение и принятие решения. "Укрэнерго" требует компенсации за незаконно экспроприированные энергетические активы и инвестиции.
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Речь идет, в частности, о 17 подстанциях и более 1300 километров линий электропередачи, на общую сумму 527 миллионов евро.
"Укрэнерго" сообщило, что Россия пыталась обжаловать полномочия арбитражного суда в Париже рассматривать иск по захваченным активам в Крыму, но эти аргументы были отклонены.
Представители генеральной прокуратуры России присутствуют на заседаниях. Арбитрам понадобилось 11 месяцев для принятия решения относительно юрисдикции.