Каких перевозчиков отключили от системы

Это решение было принято в соответствии с постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995 года. Перевозчики будут отключены от системы на три месяца.

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Среди них:

  • ФЛП Стадник Валерий Алексеевич;
  • ФЛП Соляник Людмила Владимировна;
  • ФЛП Постильга Степан Витальевич;
  • ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич;
  • ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна;
  • ФЛП Левко Михаил Васильевич;
  • ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович;
  • ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич;
  • ООО "ДМ-ТЛК";
  • ООО "ГУД КАРС".

Как сообщают в ведомстве, эти перевозчики способствовали организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.