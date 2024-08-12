Каких перевозчиков отключили от системы
Это решение было принято в соответствии с постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995 года. Перевозчики будут отключены от системы на три месяца.
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Среди них:
- ФЛП Стадник Валерий Алексеевич;
- ФЛП Соляник Людмила Владимировна;
- ФЛП Постильга Степан Витальевич;
- ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич;
- ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна;
- ФЛП Левко Михаил Васильевич;
- ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович;
- ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич;
- ООО "ДМ-ТЛК";
- ООО "ГУД КАРС".
Как сообщают в ведомстве, эти перевозчики способствовали организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.