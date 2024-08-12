Яких перевізників відключили від системи

Це рішення було прийнято відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року. Перевізники будуть відключені від системи на три місяці.

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Серед них:

ФОП Стадник Валерій Олексійович;

ФОП Соляник Людмила Володимирівна;

ФОП Постільга Степан Віталійович;

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;

ФОП Левко Михайло Васильович;

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;

ТОВ "ДМ-ТЛК";

ТОВ "ГУД КАРС".

Як повідомляють у відомстві, ці перевізники сприяли організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Зауважте! Особи, які виїжджали за межі України як водії автомобільного транспорту, не повернулися в Україну протягом 60 днів, що є порушенням встановлених правил перетину державного кордону.