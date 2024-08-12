Яких перевізників відключили від системи
Це рішення було прийнято відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року. Перевізники будуть відключені від системи на три місяці.
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Серед них:
- ФОП Стадник Валерій Олексійович;
- ФОП Соляник Людмила Володимирівна;
- ФОП Постільга Степан Віталійович;
- ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;
- ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;
- ФОП Левко Михайло Васильович;
- ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;
- ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;
- ТОВ "ДМ-ТЛК";
- ТОВ "ГУД КАРС".
Як повідомляють у відомстві, ці перевізники сприяли організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.