Арешт на облгази Фірташа оперативно повернули, – АРМА

Облгази підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у держвласність. Відповідне рішення 28 червня ухвалив Печерський районний суд Києва.

Про це повідомила голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Напередодні АРМА звернулося до генпрокурора.

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Облгази повернули державі

Ольга Дума привітала рішення суді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року.

Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено!

– наголосила голова АРМА.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що повторно арештовано корпоративні права облгазів підсанкційного бізнесмена.

Суд повторно наклав арешт на корпоративні права 21 обласних та міських операторів газорозподільчих систем та передав їх в управління АРМА,

– йдеться в повідомленні.

Також нагадали, що у травні 2022 рішенням суду ці корпоративні права вже були арештовані та передані в управління АРМА. Втім, власники газорозподільчих систем оскаржили його.

ВАКС 25 червня 2024 року задовольнив позов і скасував арешт корпоративних прав 21 оператора газорозподільчих систем, що належать Фірташу.