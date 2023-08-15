Речниця Бюро економічної безпеки України Альона Матвєєва повідомила 24 Каналу, що арештували активи Фірташа на 7, 4 мільярди гривень. Їх планують передати до АРМА.

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"Також арештоване майно тих, кому видані підозри, на понад 240 мільйонів гривень. Суд, буде вирішувати, що робити з цими грошима. Але ми йдемо до того, що, можливо, вони будуть компенсовані державі", – розповіла речниця.

Фірташ отримав підозру. Але зараз олігарх перебуває за кордоном, тому отримати фізично її не може. Зараз ведуться переговори із міжнародними партнерами, щоб правоохоронні органи могли передати йому цю підозру фізично за кордоном.

Деталі газових схем Фірташа

Альона Матвєєва розповіла деталі схеми Фірташа. Споживачі сплачували кошти "Облгазам". Далі гроші перераховувались до підконтрольної олігарху компанії "Е-енергія", яка теж постачальник газу. Компанія постачала газ, але лише 30% замість 100%.

Всі інші 70% відбирали у держави, але сплачували не повністю, а частково. Наростав борг перед державою, який не було сплачено. Коли ми говоримо про збитки, то ми кажемо саме про незаконне відбирання газу у держави, за який не оплатили. Підконтрольна Фірташу "Е-енергія" тим часом виводила гроші в офшори,

– пояснила вона.

Підозри керівникам "Облгазів"

Речниця Бюро економічної безпеки України зазначила: є шанси, що ці збитки будуть компенсовані державі. Слідство триває. Вже є підозри керівникам "Облгазів".

Було вручено 3 підозри керівникам "Облгазів": "Криворіжгаз", "Волиньгаз" та "Чернігівгаз". Керівнику "Волиньгазу" сьогодні було обрано запобіжний захід у суді – тримання під вартою з можливістю внесення застави 80 мільйонів гривень,

– заявила Матвєєва.

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