Спикер Бюро экономической безопасности Украины Алена Матвеева сообщила 24 Каналу, что арестовали активы Фирташа на 7, 4 миллиарда гривен. Их планируют передать в АРМА.

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"Также арестованное имущество тех, кому выданы подозрения, более чем на 240 миллионов гривен. Суд, будет решать, что делать с этими деньгами. Но мы идем к тому, что, возможно, они будут компенсированы государству", – рассказала спикер.

Фирташ получил подозрение. Но сейчас олигарх находится за границей, потому получить физически его не может. В настоящее время ведутся переговоры с международными партнерами, чтобы правоохранительные органы могли передать ему это подозрение физически за границей.

Детали газовых схем Фирташа

Алена Матвеева рассказала детали схемы Фирташа. Потребители платили средства "Облгазам". Далее деньги перечислялись в подконтрольную олигарху компании "Э-энергия", которая тоже поставщик газа. Компания поставляла газ, но только 30% вместо 100%.

Все остальные 70% отбирали у государства, но платили не полностью, а отчасти. Нарастал долг перед государством, который не был уплачен. Когда мы говорим об убытках, то мы говорим именно о незаконной отборке газа у государства, за которое не заплатили. Подконтрольная Фирташу "Э-энергия" тем временем выводила деньги в оффшоры,

– объяснила она.

Подозрения руководителям "Облгазов"

Представитель Бюро экономической безопасности Украины отметила: есть шансы, что эти убытки будут компенсированы государству. Следствие продолжается. Уже есть подозрения руководителям "Облгазов".

Были вручены 3 подозрения руководителям "Облгазов": "Криворожгаз", "Волыньгаз" и "Черниговгаз". Руководителю "Волыньгаза" сегодня была избрана мера пресечения в суде – содержание под стражей с возможностью внесения залога 80 миллионов гривен,

– заявила Матвеева.

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