Продолжается расследование дела Дмитрия Фирташа по хищению средств. Известно, что еще троим руководителям "облгазов Фирташа" сообщили о подозрении.
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Злоупотребляли служебным положением
СБУ удалось задокументировать преступную деятельность председателей правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, тоже причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.
Эти компании контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания", связанной с Фирташем. В общей сложности эта компания управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.
По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Всего о подозрении объявлено уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.
Дело Фирташа: основное
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ 15 мая получил подозрение от СБУ и БЭБ в совершении преступления. Теперь в компаниях Фирташа проводят обыски. По материалам следствия, подконтрольные Фирташу фирмы покупали газ у его компании. На этой схеме они разворовывали более 70% средств, предназначенных для покупки голубого топлива.
- Дело против Дмитрия Фирташа получило свое логическое продолжение. Пятерых менеджеров облгазов, которыми владеет украинский олигарх, отправили под стражу с совокупной суммой залога в 1 миллиард гривен. Еще двум руководителям правоохранители сообщили о подозрении. По делу украинского олигарха продолжается досудебное следствие.
- Олигарх был арестован в Вене в 2014 году по запросу США. Впоследствии, уже в 2019 году министр юстиции Австрии разрешил выдать Фирташа американским властям, но немедленной экстрадиции не произошло из-за запроса о повторном рассмотрении дела.
- Причем на этот раз помешало то, что Беларусь сделала из украинского бизнесмена дипломата. Собственно, для того чтобы он мог оставаться в Австрии, Беларусь предоставила Дмитрию Фирташу дипломатическую должность в Вене. Это позволило сделать невозможным его экстрадицию в Соединенные Штаты.