Продолжается расследование дела Дмитрия Фирташа по хищению средств. Известно, что еще троим руководителям "облгазов Фирташа" сообщили о подозрении.

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Злоупотребляли служебным положением

СБУ удалось задокументировать преступную деятельность председателей правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, тоже причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Эти компании контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания", связанной с Фирташем. В общей сложности эта компания управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Всего о подозрении объявлено уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.

Дело Фирташа: основное