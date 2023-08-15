Триває розслідування справи Дмитра Фірташа щодо розкрадання коштів. Відомо, що ще трьом керівникам "облгазів Фірташа" повідомили про підозру.
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Зловживали службовим становищем
СБУ вдалося задокументувати злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.
Ці компанії контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія", яка пов'язана із Фірташем. Загалом ця компанія керує 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.
За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Загалом про підозру оголошено вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.
Справа Фірташа: основне
- Український олігарх Дмитро Фірташ 15 травня отримав підозру від СБУ та БЕБ у вчиненні злочину. Тепер у компаніях Фірташа проводять обшуки. За матеріалами слідства, підконтрольні Фірташу фірми купували газ у його ж компанії. На цій схемі вони розкрадали понад 70% коштів, що призначалися для купівлі блакитного палива.
- Справа проти Дмитра Фірташа отримала своє логічне продовження. П’ятьох менеджерів облгазів, якими володіє український олігарх, відправили під варту із сукупною сумою застави в 1 мільярд гривень. Ще двом керівникам правоохоронці повідомили про підозру. Наразі щодо справи українського олігарха триває досудове слідство.
- Олігарха заарештували у Відні у 2014 році за запитом США. Згодом, вже у 2019 році міністр юстиції Австрії дозволив видати Фірташа американській владі, але негайної екстрадиції не відбулося через запит про повторний розгляд справи.
- Причому цього разу на заваді стало те, що Білорусь зробила з українського бізнесмена дипломата. Власне, для того, щоб він міг залишатися в Австрії, Білорусь надала Дмитрові Фірташу дипломатичну посаду у Відні. Це дозволило унеможливити його екстрадицію до Сполучених Штатів.