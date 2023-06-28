Власне, для того, щоб він міг залишатися в Австрії, Білорусь надала Дмитрові Фірташу дипломатичну посаду у Відні. Це дозволило унеможливити його екстрадицію до Сполучених Штатів.
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Фірташ хоче отримати дипломатичний імунітет
Про це пишуть у виданні. У ньому зазначають, що отримати дипломатичний імунітет Фірташ прагне через роботу при UNIDO.
Що таке UNIDOЦе Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Її мета – сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Зі штаб-квартири у Відні координуються проєкти UNIDO. Серед них – стипендійна програма для жінок Нігерії, які прагнуть торгувати холодильниками та кондиціонерами та інші.
Прагнення Фірташа примазатися до UNIDO можна чітко побачити, вивчивши текст рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах. Його ухвалили 14 червня, і документ на 30 сторінок містить аргументи на користь захисту Фірташа. Вони дозволили поставити хрест на 9 роках судової тяганини щодо екстрадиції бізнесмена до США. За наявними даними, справу розглядатимуть знову.
Ключову роль зіграла посада, яку Фірташ отримав при UNIDO. Вона, наголошували правозахисники, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування.
З урахуванням аргументів апеляційний суд зобов'язав суд першої інстанції. Він, коли проводитиме повторний розгляд справи, повинен буде визначити, чи можна вважати Фірташа дипломатом. Якщо так, то йому вкотре вдасться уникнути екстрадиції до Сполучених штатів.
До чого тут Білорусь і Лукашенко
- У виданні зауважили, що дипломатична кар'єра Фірташа намалювалася завдяки режиму Алєксандра Лукашенка. Текст рішення Вищого земельного суду демонструє, що бізнесмен з України отримав статус радника постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях у Відні.
- Мовляв, до штаб-квартири UNIDO ще 28 червня 2021 року передали ноту про делегування українського бізнесмена як представника при ООН з промислового розвитку.
- Власне, на цьому наголошує Фірташ, коли вимагає, щоб процедуру екстрадиції до США зупинили. Він посилається на так званий дипломатичний імунітет.
- Його адвокати навіть передали до суду юридичну експертизу у жовтні 2021 року. Вона мала б довести, що Фірташ у ролі радника UNIDO має статус дипломата. А отже – недоторканість. Саму експертизу для бізнесмена підготував один з західноєвропейських професорів з міжнародного права.
- Тим часом міністерство юстиції Австрії доповіло суду. Воно зазначило, що належним чином при UNIDO Фірташ не акредитований. А це означає, що у нього відсутня відповідна акредитаційна картка від міністерства закордонних справ країни. Себто уряд Відня не вважає бізнесмена тим, на кого мали б поширюватися привілеї дипломата. Зокрема мовиться про правовий імунітет.