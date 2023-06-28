Собственно, для того чтобы он мог оставаться в Австрии, Беларусь предоставила Дмитрию Фирташу дипломатическую должность в Вене. Это позволило сделать невозможным его экстрадицию в Соединенные Штаты.
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Фирташ хочет получить дипломатический иммунитет
Об этом пишут в издании. В нем отмечают, что получить дипломатический иммунитет Фирташ стремится через работу при UNIDO.
Что такое UNIDOЭто Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Ее цель – способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира. Из штаб-квартиры в Вене координируются проекты UNIDO. Среди них – стипендиальная программа для женщин Нигерии, стремящихся торговать холодильниками и кондиционерами и другое.
Стремление Фирташа примазаться к UNIDO можно четко увидеть, изучив текст решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам. Он был принят 14 июня, и документ на 30 страниц содержит аргументы в пользу защиты Фирташа. Они разрешили поставить крест на 9 годах судебной волокиты по экстрадиции бизнесмена в США. По имеющимся данным, дело будет рассматриваться снова.
Ключевую роль сыграла должность, которую Фирташ получил при UNIDO. Она, отмечали правозащитники, предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.
С учетом аргументов апелляционный суд обязал суд первой инстанции. Он, когда будет проводить повторное рассмотрение дела, должен будет определить, можно ли считать Фирташа дипломатом. Если да, то ему еще раз удастся избежать экстрадиции в Соединенные штаты.
При чем здесь Беларусь и Лукашенко
- В издании отметили, что дипломатическая карьера Фирташа нарисовалась благодаря режиму Александра Лукашенко. Текст решения Высшего земельного суда демонстрирует, что бизнесмен из Украины получил статус советника постоянного представительства Беларуси при международных организациях в Вене
- Мол, в штаб-квартиру UNIDO еще 28 июня 2021 передали ноту о делегировании украинского бизнесмена как представителя при ООН по промышленному развитию.
- Собственно, это подчеркивает Фирташ, когда требует, чтобы процедуру экстрадиции в США остановили. Он ссылается на так называемый дипломатический иммунитет.
- Его адвокаты даже передали в суд юридическую экспертизу в октябре 2021 года. Она должна была доказать, что Фирташ в качестве советника UNIDO имеет статус дипломата. А значит – неприкосновенность. Саму экспертизу для бизнесмена подготовил один из западноевропейских профессоров по международному праву.
- Между тем, министерство юстиции Австрии доложило суду. Оно отметило, что должным образом при UNIDO Фирташ не аккредитован. А это значит, что у него отсутствует соответствующая аккредитационная карта министерства иностранных дел страны. То есть правительство Вены не считает бизнесмена тем, на кого должны распространяться привилегии дипломата. В частности, речь идет о правовом иммунитете.