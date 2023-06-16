Таким чином, суд задовольнив апеляцію, яку подавав український олігарх. Судді також планують переглянути чи доцільна екстрадиція Фірташа взагалі.
Дивіться також Застава – мільярд гривень: п'ятьох менеджерів Фірташа відправили за ґрати
Віденський суд ухвалив рішення на користь Фірташа
У Вищому земельному суді наголосили, що рішення про екстрадицію Фірташа, яке ухвалили у 2017 році, скасовується. Наразі судді планують ще детальніше вивчати та переглядати справу олігарха.
Тепер Земельний суд Відня у кримінальних справах розв'язуватиме питання про допустимість екстрадиції на підставі нових свідчень,
– мовиться у рішенні суду.
Після ухвалення цього рішення австрійський суд першої інстанції, а саме Земельний суд Відня у кримінальних справах повинен буде визначити чи є екстрадиція прийнятною, чи ні. Крім цього, судді перевірять чи володіє український олігарх дипломатичним імунітетом.
"У випадку прийняття юридичного рішення про допустимість екстрадиції, федеральний міністр юстиції повинен буде вирішити, чи буде вона здійснена", – зазначили у Вищому земельному суді Відня.
Наостанок у суді сказали, що якщо ухвалять юридичне рішення щодо неприйнятності екстрадиції Фірташа, то ця справа більше не розглядатиметься.
Що відомо про українського олігарха Фірташа
- Дмитро Фірташ є проросійським олігархом, на якого наклало санкції РНБО у 2021 році. Він є співвласником медіагрупи Inter Media Group, а також засновником групи компаній з хімічної промисловості Group DF.
- Олігарха заарештували у Відні у 2014 році за запитом США. Сполучені Штати звинувачували Фірташа в корупції в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах.
- Вищий земельний суд Відня у 2017 році постановив, що екстрадиція Фірташа до США є допустимою. Вже у 2019 році міністр юстиції Австрії дозволив видати Фірташа американській владі, але негайної екстрадиції не відбулося через запит про повторний розгляд справи.
- Водночас у червні 2019 року Фірташ подав клопотання про перегляд екстрадиційної процедури. Олігарх надав численні нові документи, у тому числі письмові свідчення свідків, щодо нібито його непричетності до корупції.
- Крім цього, СБУ та БЕБ на початку травня провели обшуки у топменеджерів компаній Фірташа. Сам олігарх отримав підозру від українських правоохоронців.