Таким чином, суд задовольнив апеляцію, яку подавав український олігарх. Судді також планують переглянути чи доцільна екстрадиція Фірташа взагалі.

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Віденський суд ухвалив рішення на користь Фірташа

У Вищому земельному суді наголосили, що рішення про екстрадицію Фірташа, яке ухвалили у 2017 році, скасовується. Наразі судді планують ще детальніше вивчати та переглядати справу олігарха.

Тепер Земельний суд Відня у кримінальних справах розв'язуватиме питання про допустимість екстрадиції на підставі нових свідчень,

– мовиться у рішенні суду.

Після ухвалення цього рішення австрійський суд першої інстанції, а саме Земельний суд Відня у кримінальних справах повинен буде визначити чи є екстрадиція прийнятною, чи ні. Крім цього, судді перевірять чи володіє український олігарх дипломатичним імунітетом.

"У випадку прийняття юридичного рішення про допустимість екстрадиції, федеральний міністр юстиції повинен буде вирішити, чи буде вона здійснена", – зазначили у Вищому земельному суді Відня.

Наостанок у суді сказали, що якщо ухвалять юридичне рішення щодо неприйнятності екстрадиції Фірташа, то ця справа більше не розглядатиметься.

Що відомо про українського олігарха Фірташа