Чому потрібен повторний арешт

А все через те, що нещодавно облгази Фірташа перерахували до держбюджету 77 мільйонів гривень. За даними агентства, до цього протягом двох років, ці арештовані активи не приносили державі жодного доходу.

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Але в результаті такого рішення ВАКС – питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності – сумнівні,

– додала Олена Дума.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило, що таке рішення є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".

Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади,

– заявила голова агентства.

З метою запобіганням таких наслідків для держави та унеможливлення припинення доходів до бюджету, Національне агентство вже звернулося до Офісу Генерального прокурора щодо повторного арешту "облгазів Фірташа".

Що відомо про зняття арешту