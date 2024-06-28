Почему нужен повторный арест

А все из-за того, что недавно облгазы Фирташа перечислили в госбюджет 77 миллионов гривен. По данным агентства, до этого в течение двух лет, эти арестованные активы не приносили государству никакого дохода.

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Но в результате такого решения ВАКС – вопрос о дальнейших поступлениях в государственный бюджет и привлечения преступников к ответственности – сомнительны,

– добавила Елена Дума.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что такое решение является "прямой угрозой для установления справедливости по делам связанных с коллаборационистами и другими преступниками".

Считаю, что органы государственной власти в таких ситуациях должны действовать как единый синхронный механизм совместно с органами законодательной и судебной власти,

– заявила глава агентства.

С целью предотвращения таких последствий для государства и предотвращения прекращения доходов в бюджет, Национальное агентство уже обратилось в Офис Генерального прокурора относительно повторного ареста "облгазов Фирташа".