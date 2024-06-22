Тяжелое детство
Как рассказывал в интервью сам Ринат Ахметов, его детство было далеко не из легких. Ему пришлось расти в бедности, которая сформировала его философию бизнеса – желать успеха себе и другим, а также видеть людей счастливыми.
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У нас была квартира на 20 квадратных метров, где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которой мы топили утром, а туалет был на улице,
– рассказывал самый богатый бизнесмен Украины.
Путь к успеху он начал прокладывать с самых низов, и помогло ему в этом довольно оригинальное занятие.
Карты как путь к успеху
Когда миллиардеру было 20 лет, он играл в карты, особые успехи делал в игре "Подкидной дурак". По его словам, карты не только помогли собрать первый капитал, но и помогли получить важные навыки, которые были полезными и в бизнесе.
Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты – это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать,
– рассказывал Ахметов.
Как вспоминают его друзья, он действительно прекрасно играл в эту игру, ездил на соревнования и даже входил в пятерку лучших во всем Советском Союзе. Ранее мы писали о том, что Ринат Ахметов много лет удерживает статус самого богатого украинца и сумел сохранить лидерство даже несмотря на войну.