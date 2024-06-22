Важке дитинство
Як розповідав в інтерв'ю сам Рінат Ахметов, його дитинство було далеко не з легких. Йому довелося зростати у бідності, яка сформувала його філософію бізнесу – бажати успіху собі та іншим, а також бачити людей щасливими.
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У нас була квартира на 20 квадратних метрів, де ми жили вчотирьох і спали на підлозі. Була вугільна піч, якою ми топили вранці, а туалет був надворі,
– розповідав найбагатший бізнесмен України.
Шлях до успіху він почав прокладати з самих низів, і допомогло йому у цьому доволі оригінальне заняття.
Карти як шлях до успіху
Коли мільярдеру було 20 років, він грав у карти, особливі успіхи робив у грі "Підкидний дурень". За його словами, карти не лише допомогли зібрати перший капітал, а й допомогли здобути важливі навички, які були корисними і в бізнесі.
Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив грою в карти. І ось що я дізнався: карти – це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати,
– розповідав Ахметов.
Як пригадують його друзі, він дійсно чудово грав у цю гру, їздив на змагання та навіть входив до п'ятірки найкращих у всьому Радянському Союзі. Раніше ми писали про те, що Рінат Ахметов багато років втримує статус найбагатшого українця та зумів зберегти лідерство навіть попри війну.