Важке дитинство

Як розповідав в інтерв'ю сам Рінат Ахметов, його дитинство було далеко не з легких. Йому довелося зростати у бідності, яка сформувала його філософію бізнесу – бажати успіху собі та іншим, а також бачити людей щасливими.

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У нас була квартира на 20 квадратних метрів, де ми жили вчотирьох і спали на підлозі. Була вугільна піч, якою ми топили вранці, а туалет був надворі,

– розповідав найбагатший бізнесмен України.

Шлях до успіху він почав прокладати з самих низів, і допомогло йому у цьому доволі оригінальне заняття.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Карти як шлях до успіху

Коли мільярдеру було 20 років, він грав у карти, особливі успіхи робив у грі "Підкидний дурень". За його словами, карти не лише допомогли зібрати перший капітал, а й допомогли здобути важливі навички, які були корисними і в бізнесі.

Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив грою в карти. І ось що я дізнався: карти – це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати,

– розповідав Ахметов.

Як пригадують його друзі, він дійсно чудово грав у цю гру, їздив на змагання та навіть входив до п'ятірки найкращих у всьому Радянському Союзі. Раніше ми писали про те, що Рінат Ахметов багато років втримує статус найбагатшого українця та зумів зберегти лідерство навіть попри війну.