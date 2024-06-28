Об этом сообщила председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Накануне АРМА обратилось к генпрокурору.
Смотрите также Циничность схем и убытки поражают: что ждет Фирташа за махинации в "Облгазе"
Облгазы вернули государству
Ольга Дума приветствовала решение суда Печерского районного суда города Киева от 28 июня 2024 года.
Облгазы возвращены в государство! Управление будет продолжено!
– подчеркнула глава АРМА.
В Офисе генпрокурора также отметили, что повторно арестованы корпоративные права облгазов подсанкционного бизнесмена.
Суд повторно наложил арест на корпоративные права 21 областных и городских операторов газораспределительных систем и передал их в управление АРМА,
– говорится в сообщении.
Также напомнили, что в мае 2022 решением суда эти корпоративные права уже были арестованы и переданы в управление АРМА. Впрочем, владельцы газораспределительных систем обжаловали его.
ВАКС 25 июня 2024 года удовлетворил иск и отменил арест корпоративных прав 21 оператора газораспределительных систем, принадлежащих Фирташу.