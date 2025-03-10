Гроші Фрідмана та Авена: АРМА списало 137 мільйонів гривень на відновлення України

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) списало 137 мільйонів гривень із рахунків компаній, пов’язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.

За гроші куплять військові облігації

Як повідомляє пресслужба агентства, ці кошти спочатку використають для придбання військових облігацій, а згодом вони поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, інформує 24 Канал.

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Очільниця АРМА Олена Дума пояснила, що таке рішення стало можливим завдяки затвердженим урядом змінам у механізмі управління санкційними активами. Тепер агентство може оперативно спрямовувати конфісковані кошти до фонду, який фінансує відновлення України.

Рахунки олігархів заблокували у 2022 році

Це не перший випадок списання активів російських бізнесменів. Торік АРМА вже вилучало 18 мільйонів доларів із рахунків кіпрських компаній Фрідмана та Авена, що зберігалися в Сенс Банку. Гроші були заарештовані за рішенням суду у квітні 2022 року.

Наразі АРМА управляє санкційними активами, на які накладено арешт у межах кримінальних проваджень, загальна сума яких у гривневому еквіваленті сягає 5,5 мільярда гривень.