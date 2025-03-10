За деньги купят военные облигации

Как сообщает пресс-служба агентства, эти средства сначала используют для приобретения военных облигаций, а впоследствии они пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, информирует 24 Канал.

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Руководительница АРМА Елена Дума объяснила, что такое решение стало возможным благодаря утвержденным правительством изменениям в механизме управления санкционными активами. Теперь агентство может оперативно направлять конфискованные средства в фонд, который финансирует восстановление Украины.

Счета олигархов заблокировали в 2022 году

Это не первый случай списания активов российских бизнесменов. В прошлом году АРМА уже изымало 18 миллионов долларов со счетов кипрских компаний Фридмана и Авена, хранившихся в Сенс Банке. Деньги были арестованы по решению суда в апреле 2022 года.

Сейчас АРМА управляет санкционными активами, на которые наложен арест в рамках уголовных производств, общая сумма которых в гривневом эквиваленте достигает 5,5 миллиарда гривен.