За гроші куплять військові облігації

Як повідомляє пресслужба агентства, ці кошти спочатку використають для придбання військових облігацій, а згодом вони поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, інформує 24 Канал.

Дивіться також Активи олігарха-втікача Жеваго передали в розпорядження держави

Очільниця АРМА Олена Дума пояснила, що таке рішення стало можливим завдяки затвердженим урядом змінам у механізмі управління санкційними активами. Тепер агентство може оперативно спрямовувати конфісковані кошти до фонду, який фінансує відновлення України.

Рахунки олігархів заблокували у 2022 році

Це не перший випадок списання активів російських бізнесменів. Торік АРМА вже вилучало 18 мільйонів доларів із рахунків кіпрських компаній Фрідмана та Авена, що зберігалися в Сенс Банку. Гроші були заарештовані за рішенням суду у квітні 2022 року.

Наразі АРМА управляє санкційними активами, на які накладено арешт у межах кримінальних проваджень, загальна сума яких у гривневому еквіваленті сягає 5,5 мільярда гривень.