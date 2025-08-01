Антимонопольний комітет Італії розпочав провадження проти двох компаній, пов’язаних із брендом Giorgio Armani, – Giorgio Armani S.p.A. та G.A. Operations S.p.A. Усе через можливе розходження між задекларованими принципами соціальної відповідальності та реальними умовами виробництва.

Чого стосується позов?

За інформацією італійського агентства ANSA, розслідування стосується тверджень про етичність та сталий розвиток, опублікованих на офіційному сайті бренду Armani.com та у розділі Armani Values, інформує 24 Канал.

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У своєму етичному кодексі компанія декларує дотримання принципів охорони праці, захисту прав працівників і сталого виробництва.

Які порушення виявили?

Однак слідство встановило, що значну частину виробництва шкіряних аксесуарів Armani було передано підрядникам і субпідрядникам, де зафіксовано серйозні порушення трудового законодавства та санітарних норм. У деяких майстернях працівники виконували роботу без належного оформлення, а обладнання свідомо експлуатували без елементарних засобів безпеки задля підвищення продуктивності.

Ба більше, представник G.A. Operations, відповідальний за контроль якості, регулярно відвідував одну з таких майстерень, що, на думку антимонопольного органу, може свідчити про поінформованість компанії щодо ситуації.

У внутрішньому звіті бренду за 2024 рік йдеться, що навіть у найкращих випадках умови на виробництві були "на межі прийнятності", а в інших – викликали "серйозні сумніви щодо безпеки та дотримання норм".

Що відомо про штраф?

G.A. Operations S.p.A. вже оштрафовано на 3,5 мільйона євро за недобросовісну комерційну практику. В оприлюдненій заяві регулятора зазначається, що публічні обіцянки бренду щодо етичності виробництва були "нечіткими, неточними й здатними ввести споживача в оману".

Офіційного коментаря від Giorgio Armani на момент публікації не було. Розслідування триває.