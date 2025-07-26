Росіяни знищили торгівельний центр "Епіцентр" у Кам'янському

У ніч проти 26 липня Україна вкотре опинилась під масованою російською атакою. Під ударом опинилась зокрема Дніпропетровщина, де знищено ТЦ "Епіцентр".

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву "Епіцентра К".

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Які наслідки удару по "Епіцентру"?

У ніч проти 26 липня Росія вдарила по будівельному ТЦ "Епіцентр" у місті Кам'янське, Дніпропетровської області. Торгівельний центр площею понад 11 000 квадратних метрів зруйновано повністю.

Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України,

– йдеться в заяві.

Зруйнований "Епіцентр" у Кам'янському / Фото Суспільного

На щастя, обійшлось без постраждалих та жертв. Водночас сотні людей залишилися без роботи, а місто без важливого магазину.

У компанії заявили, що планують відновити роботу у Кам'янському, однак наразі займаються підтримкою співробітників і мешканців.

За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила щонайменше вісім ТЦ "Епіцентр" у різних куточках України. Магазини опинились під ударом у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, двічі в Херсоні та тепер на Дніпропетровщині. Ще два ТЦ пошкоджені або закриті через бойові дії чи окупацію.

Нагадаємо, що вночі росіяни запустили по Україні 235 повітряних цілей, 200 з яких збила українська ППО. Основним напрямком ворожих дронів та ракет була Дніпропетровщина.

Росія продовжує терор мирного населення та інфраструктури України. Так, дронами-камікадзе у Слов'янську було пошкоджено відділення "Нової пошти". Працівники не постраждали, а відділення працює в обмеженому режимі.