Росіяни знищили торгівельний центр "Епіцентр" у Кам'янському
- Росія знищила торгівельний центр "Епіцентр" в Кам'янському, Дніпропетровської області, площею понад 11 000 квадратних метрів.
- З початку вторгнення Росія знищила щонайменше вісім ТЦ "Епіцентр" в Україні; компанія планує відновлення роботи та підтримку співробітників.
- Унаслідок удару жертв та постраждалих не було, але сотні людей залишилися без роботи.
У ніч проти 26 липня Україна вкотре опинилась під масованою російською атакою. Під ударом опинилась зокрема Дніпропетровщина, де знищено ТЦ "Епіцентр".
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву "Епіцентра К".
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Які наслідки удару по "Епіцентру"?
У ніч проти 26 липня Росія вдарила по будівельному ТЦ "Епіцентр" у місті Кам'янське, Дніпропетровської області. Торгівельний центр площею понад 11 000 квадратних метрів зруйновано повністю.
Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України,
– йдеться в заяві.
Зруйнований "Епіцентр" у Кам'янському / Фото Суспільного
На щастя, обійшлось без постраждалих та жертв. Водночас сотні людей залишилися без роботи, а місто без важливого магазину.
У компанії заявили, що планують відновити роботу у Кам'янському, однак наразі займаються підтримкою співробітників і мешканців.
За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила щонайменше вісім ТЦ "Епіцентр" у різних куточках України. Магазини опинились під ударом у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, двічі в Херсоні та тепер на Дніпропетровщині. Ще два ТЦ пошкоджені або закриті через бойові дії чи окупацію.
Нагадаємо, що вночі росіяни запустили по Україні 235 повітряних цілей, 200 з яких збила українська ППО. Основним напрямком ворожих дронів та ракет була Дніпропетровщина.
Росія продовжує терор мирного населення та інфраструктури України. Так, дронами-камікадзе у Слов'янську було пошкоджено відділення "Нової пошти". Працівники не постраждали, а відділення працює в обмеженому режимі.