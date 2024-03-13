Найбільший НПЗ Роснєфті втратив 70% потужності внаслідок атаки дронів

Найбільша нафтопереробна установка Роснєфті зазнала серйозних втрат, втративши до 70% своєї потужності в результаті атаки дронів. Йдеться про Рязанський НПЗ, де руйнувань зазнали дві установки первинного перероблення нафти.

Дві установки пошкоджені

Пошкодження стосувалися установок АВТ-4 й АТ-6, які відіграють важливу роль у процесі розділення нафти на основні фракції, такі як бензин, дизельне пальне та мазут.

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Установка АТ-6 має потужність 23 190 тонн на добу, що складає 47,5% від загальної потужності первинної переробки заводу, тоді як установка АВТ-4 має потужність 11 400 тонн на добу, або 23,4% від загальної потужності.

! Отже, збиток від атаки дронів може призвести до зниження загальної потужності первинної переробки на заводі на 70% на період відновлення.

Рязанський НПЗ є третім за величиною в Росії з погляду обсягів переробки нафти, поступаючись лише заводам Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську та Кірішинєфтєоргсинтезу поблизу Санкт-Петербурга.

Інші атаки на російські НПЗ

12 березня через атаку дронів на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у Кстово, Росія, який є четвертим за потужністю в країні, було виведено з ладу ключову установку.

Ця установка відповідала за понад 50% потужності заводу з первинного перероблення нафти. Наступного дня, 13 березня, Служба безпеки України здійснила атаки дронами на три з п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташованих у Кстово, Рязані та Кірішах.

Додатково було повідомлено про призупинення роботи Новошахтинського нафтопереробного заводу, що знаходиться у Ростовській області.

! За даними Reuters, у 2023 році завод переробив 12,67 мільйона тонн нафти, що становить 4,6% від усього нафтоперероблення в Росії, виробивши 2,79 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,64 мільйона тонн дизельного пального, 3,12 мільйонів тонн мазуту та 0,87 мільйона тонн авіаційного палива