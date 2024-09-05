У Львові закликають бізнес взяти під опіку зруйновані будинки

Мер Львова Андрій Садовий запрошує український та міжнародний бізнес приєднатися до ініціативи для відновлення будинків після ракетного обстрілу 4 вересня.

Як бізнес може допомогти

Під час російської атаки на Львів, 4 вересня, було пошкоджено 188 будівель, з них 20 – у критичному стані. Як заявив мер міста Андрій Садовий, це як житлові будинки, так і історична спадщина та школи.

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Андрій Садовий Мер Львова Ми вже мали досвід відновлення будинку історичного ареалу на Стрийській. Це коштувало десятки мільйонів та тривало рік. Зараз у нас нема стільки часу, а коштів потрібно у рази більше.

Відтак український та міжнародний бізнес може допомогти у відновленні цих будівель:

Відомо на сьогодні, що компанія Carlsberg зголосилася першою взяти під опіку один зі зруйнованих будинків. Вони задекларували внесок у розмірі 50 тисяч євро.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі також повідомив, що його уряд приєднається до кампанії.

Станом на 5 вересня, як повідомив Садовий, компанії Kormotech LLC та Enzym Group також не залишилися осторонь та відправили 5 мільйонів гривень. Вже визначаємо що саме можна відбудувати за цю суму.

Зверніть увагу! Для того, щоб приєднатися до ініціативи та дізнатися більше про неї можна зателефонувати в Управління інвестицій за номером +380 (96) 066 86 91.