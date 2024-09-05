Как бизнес может помочь

Во время российской атаки на Львов, 4 сентября, было повреждено 188 зданий, из них 20 – в критическом состоянии. Как заявил мэр города Андрей Садовый, это как жилые дома, так и историческое наследие и школы.

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Андрей Садовый Мэр Львова Мы уже имели опыт восстановления дома исторического ареала на Стрыйской. Это стоило десятки миллионов и продолжалось год. Сейчас у нас нет столько времени, а средств нужно в разы больше.

Поэтому украинский и международный бизнес может помочь в восстановлении этих зданий:

Известно на сегодня, что компания Carlsberg согласилась первой взять под опеку один из разрушенных домов. Они задекларировали вклад в размере 50 тысяч евро.

Кроме того, премьер-министр Польши также сообщил, что его правительство присоединится к кампании.

По состоянию на 5 сентября, как сообщил Садовый, компании Kormotech LLC и Enzym Group также не остались в стороне и отправили 5 миллионов гривен. Уже определяем что именно можно отстроить за эту сумму.

Обратите внимание! Для того чтобы присоединиться к инициативе и узнать больше о ней можно позвонить в Управление инвестиций по телефону +380 (96) 066 86 91.