Через масований обстріл Росії затримуються потяги: графік від Укрзалізниці

Уночі 22 жовтня росіяни вдарили по інфраструктурі України, обстріли також продовжуються вранці. Через це щонайменше два потяги Укрзалізниці затримуються.

Що відомо про затримку потягів 22 жовтня?

Через обстріл є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки, тому деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка – до 2 годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.

До слова, росіяни почали прицільно бити по локомотивах і станціях української залізниці.

Ексклюзивно в етері 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що це частина ворожої стратегії зі знищення критичної інфраструктури. Для протидії потрібен єдиний контур ППО, а система захисту має охоплювати не лише військові, а й цивільні об'єкти.

Що відомо про масований обстріл?