Через масований обстріл Росії затримуються потяги: графік від Укрзалізниці
- Через російські обстріли пошкоджено інфраструктуру, що спричинило затримки та зміни маршрутів потягів Укрзалізниці.
- Поїзди №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси та №793/794 Черкаси – Київ затримуються до 2 та 1 години відповідно.
Уночі 22 жовтня росіяни вдарили по інфраструктурі України, обстріли також продовжуються вранці. Через це щонайменше два потяги Укрзалізниці затримуються.
Що відомо про затримку потягів 22 жовтня?
Через обстріл є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки, тому деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка – до 2 годин.
Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.
До слова, росіяни почали прицільно бити по локомотивах і станціях української залізниці.
Ексклюзивно в етері 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що це частина ворожої стратегії зі знищення критичної інфраструктури. Для протидії потрібен єдиний контур ППО, а система захисту має охоплювати не лише військові, а й цивільні об'єкти.
Що відомо про масований обстріл?
22 жовтня Росія здійснила масований удар по Україні, пошкодивши об'єкти нафтогазової промисловості у Полтавській області. Під обстрілом постраждали об'єкти в Миргородському районі, але поранених серед людей немає.
Вночі 22 жовтня вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі. Ворог атакує балістикою та дронами. А уранці чули вибухи у Києві, Кременчуці та Полтаві.
За даними Міненерго, станом на 08:30 22 жовтня, у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Наслідки атаки почали ліквідовувати енергетики там, де це дозволяє безпекова ситуація.