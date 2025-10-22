Из-за массированного обстрела России задерживаются поезда: график от Укрзализныци
- Из-за российских обстрелов повреждена инфраструктура, что повлекло задержки и изменения маршрутов поездов Укрзализныци.
- Поезда №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы и №793/794 Черкассы – Киев задерживаются до 2 и 1 часов соответственно.
Ночью 22 октября россияне ударили по инфраструктуре Украины, обстрелы также продолжаются утром. Из-за этого по меньшей мере два поезда Укрзализныци задерживаются.
Что известно о задержке поездов 22 октября?
Из-за обстрела есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки, поэтому некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также По всей Украине воздушная тревога: снова зафиксирован взлет МиГ-31К
В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка – до 2 часов.
Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы – Киев. Задержка в пути около часа. Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.
К слову, россияне начали прицельно бить по локомотивам и станциям украинской железной дороги.
Эксклюзивно в эфире 24 Канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что это часть враждебной стратегии по уничтожению критической инфраструктуры. Для противодействия требуется единый контур ПВО, а система защиты должна включать не только военные, но и гражданские объекты.
Что известно о массированных обстрелах?
22 октября Россия нанесла массированный удар по Украине, повредив объекты нефтегазовой промышленности в Полтавской области. Под обстрелом пострадали объекты в Миргородском районе, но раненых посреди людей нет.
Ночью 22 октября взрывы прогремели в Днепре, Измаиле и Запорожье. Враг атакует баллистикой и дронами. А утром слышали взрывы в Киеве, Кременчуге и Полтаве.
По данным Минэнерго, по состоянию на 08:30 22 октября, в большинстве областей Украины введены аварийные отключения. Последствия атаки начали ликвидировать энергетики там, где это позволяет ситуация с безопасностью.